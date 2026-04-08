Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:58, 8 апреля 2026

На Украине заявили о завершении следствия по делу Тимошенко

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине антикоррупционные структуры завершили следствие по делу бывшего премьер-министра страны и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Соответствующее заявление без указания имен, но с перечислением обстоятельств дела, указывающих на политика, опубликовало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Telegram.

«НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Ее подозревают в предложении предоставить неправомерную выгоду народным депутатам Украины», — говорится в сообщении ведомства.

В НАБУ уточнили, что в декабре 2025 года Тимошенко, несмотря на разоблачение фактов получения взяток нардепами, начала договариваться с парламентариями. По ее задумке, они должны были голосовать необходимым ей образом за вознаграждения.

В ночь на 14 января следователи НАБУ нагрянули с обысками в офис партии «Батькивщина» в Киеве, в котором на тот момент находилась Тимошенко. Сотрудники детективного ведомства обнаружили там 40 тысяч долларов, а после разместили видео, на котором, как сообщается, политик пытается «продать мандаты» в Раде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok