На Украине заявили о завершении следствия по делу Тимошенко

НАБУ сообщило о завершении следствия по делу Тимошенко

На Украине антикоррупционные структуры завершили следствие по делу бывшего премьер-министра страны и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Соответствующее заявление без указания имен, но с перечислением обстоятельств дела, указывающих на политика, опубликовало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Telegram.

«НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Ее подозревают в предложении предоставить неправомерную выгоду народным депутатам Украины», — говорится в сообщении ведомства.

В НАБУ уточнили, что в декабре 2025 года Тимошенко, несмотря на разоблачение фактов получения взяток нардепами, начала договариваться с парламентариями. По ее задумке, они должны были голосовать необходимым ей образом за вознаграждения.

В ночь на 14 января следователи НАБУ нагрянули с обысками в офис партии «Батькивщина» в Киеве, в котором на тот момент находилась Тимошенко. Сотрудники детективного ведомства обнаружили там 40 тысяч долларов, а после разместили видео, на котором, как сообщается, политик пытается «продать мандаты» в Раде.