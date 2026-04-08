19:41, 8 апреля 2026Авто

Одну категорию московских водителей призвали пересесть на метро

Дептранс: Сменившим зимнюю резину москвичам лучше пересесть на метро
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Москвичей, сменивших зимнюю резину на летнюю, 9 апреля призвали отказаться от личного транспорта и пересесть на метро. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Завтра в течение дня в городе ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы», — предупредила пресс-служба столичного дептранса. В сообщении напомнили, что при таких погодных условиях летняя резина не может обеспечить надежного сцепления с дорогой, что увеличивает риск аварий.

Ранее москвичей предупредили о возвращении снежного покрова. Согласно прогнозам, его высота может составить около одного-двух сантиметров.

