Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:28, 7 апреля 2026Экономика

Москве предрекли возвращение снежного покрова

Синоптик Тишковец: В Москву вернется снежный покров
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В ближайшее время в Москве может вновь образоваться снежный покров. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По его словам, в среду, 8 апреля, в столице ожидается мокрый снег и дневная температура на уровне плюс трех-пяти градусов. В четверг погода продолжит ухудшаться: осадки перейдут в снегопады, а на земле появится снежный покров высотой около одного-двух сантиметров, который сохранится до субботы. В дневные часы похолодает до нуля — плюс трех градусов.

«В пятницу заряды снега продолжатся. На дорогах появится сильная гололедица толщиной до 15-20 миллиметров. Ночной термометр покажет ноль — минус три, в середине дня — ноль — плюс три», — рассказал синоптик. Он добавил, что в субботу осадков станет меньше, а дневная температура вырастет до плюс пяти градусов. В воскресенье потепление продолжится.

Ранее москвичей предупредили, что четверг, 9 апреля, станет самым холодным днем на текущей неделе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok