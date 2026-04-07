Москве предрекли возвращение снежного покрова

Синоптик Тишковец: В Москву вернется снежный покров

В ближайшее время в Москве может вновь образоваться снежный покров. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По его словам, в среду, 8 апреля, в столице ожидается мокрый снег и дневная температура на уровне плюс трех-пяти градусов. В четверг погода продолжит ухудшаться: осадки перейдут в снегопады, а на земле появится снежный покров высотой около одного-двух сантиметров, который сохранится до субботы. В дневные часы похолодает до нуля — плюс трех градусов.

«В пятницу заряды снега продолжатся. На дорогах появится сильная гололедица толщиной до 15-20 миллиметров. Ночной термометр покажет ноль — минус три, в середине дня — ноль — плюс три», — рассказал синоптик. Он добавил, что в субботу осадков станет меньше, а дневная температура вырастет до плюс пяти градусов. В воскресенье потепление продолжится.

Ранее москвичей предупредили, что четверг, 9 апреля, станет самым холодным днем на текущей неделе.