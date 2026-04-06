17:32, 6 апреля 2026

Москвичей предупредили о самом холодном дне

Синоптик Шувалов: Четверг станет самым холодным днем недели в Москве
Александра Качан (Редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В четверг, 9 апреля, в Москве наступит самый холодный день на текущей неделе. Об этом жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

По его словам, в московском регионе наступило похолодание. В понедельник и вторник в столице ожидается пасмурная погода и дожди, а к середине недели ситуация ухудшится. «Самый холодный день у нас — четверг, температура не выше 2–4 градусов тепла в дневные часы, ночью ожидается около нуля, и заряды мокрого снега на целый день», — рассказал Шувалов.

Синоптик добавил, что в пятницу к концу дня мокрый снег прекратится. Он подчеркнул, что устойчивый снежный покров не образуется из-за прогретой во время теплого марта земли. Согласно прогнозам, к выходным в столицу вернется весенняя погода с температурой до плюс 12 градусов.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Москву накроют метели.

