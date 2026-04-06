В Москве закружат метели

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:21, 6 апреля 2026

Синоптик Ильин: 8 апреля в Москве и Подмосковье возможны метели
Виктория Клабукова

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

На текущей неделе столичный регион накроют метели. Об этом в беседе с RTVI предупредил специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Погода в Москве и области начала портиться еще в конце прошлой недели и сохранится неблагоприятной на протяжении всей текущей: в столице будут лить дожди, а столбики термометров вернутся к околонулевым значениям. Так, в городе ночная температура будет варьироваться от плюс 3 до нуля и в Подмосковье местами даже достигнет минус 1 градуса. В течение дня воздух будет прогреваться до плюс 5-10 градусов.

Пик ненастья придется на среду, 8 апреля. В этот день синоптик ожидает мокрый снег и усиление ветра до 10-15 метров в секунду, в результате чего в отдельные часы закружат метели. С того же дня в столичном регионе начнет существенно подмораживать: дневная температура не поднимется выше плюс 8 градусов, а ночью похолодает до минус 5. При таких показателях снег будет выпадать в чистом виде, но долго он не пролежит, отметил Ильин. «Если выпадает ночью, к обеду уже все растает. Тем не менее даже днем высоких температур ждать не стоит», — добавил он.

Правда, к выходным в столице распогодится. Воздух прогреется до плюс 10 градусов и выше, в разгар дня на небе может показаться солнце. Ночью столбики термометров покажут около минус 2-плюс 2 градусов. Ветер стихнет до 1-4 метров в секунду.

Солидарен с Ильиным и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Окончания холодов он ждет ближе к выходным. При этом данный период похолодания в Москве может быть не последним.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok