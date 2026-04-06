Назван срок окончания похолодания в Москве

Похолодание в Москве закончится к выходным, убежден руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Срок прихода в столицу тепла он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Во вторник и среду, 7 и 8 апреля, будет всего около 5-8 градусов тепла, рассказал синоптик. На четверг, 9 апреля, по его словам, придется пик похолодания — ночью москвичей ожидает слабый минус, а днем от ноля до плюс 3 градусов и мокрый снег.

«В пятницу будет последний холодный день — где-то 2-4 градуса тепла, осадки прекратятся. В субботу выглянет солнце, и начнется прогрев, будет уже около 8 градусов тепла, а в воскресенье — до 12 градусов тепла, так что праздник встречаем не с холодной погодой», — поделился Шувалов.

Эксперт также отметил, что текущее похолодание может быть далеко не последним.

Ранее мокрый снег в столице также прогнозировал Гидрометцентр России. По данным учреждения, осадки ожидаются во вторник, 7 апреля, а в области местами ожидается гололедица.

До этого синоптик Евгений Тишковец сообщал, что четверг и пятница, 9 и 10 апреля, станут самыми холодными и снежными днями следующей недели в столице. Из-за порывов ветра до 15 метров в секунду и снега по ощущениям температура будет достигать 5-8 градусов мороза.

