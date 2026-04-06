Москвичам пообещали мокрый снег

Гидрометцентр: В Москве ночью ожидается мокрый снег

Облачная погода, дождь и до плюс 11 градусов Цельсия ожидаются в столичном регионе в понедельник, 6 апреля. Однако днем на вторник, 7 апреля, в столице пройдет мокрый снег, сообщает Гидрометцентр России.

Осадки будут небольшими, местами умеренными. Температура в дневное время будет варьироваться от плюс 9 до плюс 11 градусов. Ветер будет со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

В ночь на вторник, 7 апреля, похолодает до плюс 1-3 градусов Цельсия. Ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. По области местами будет гололедица.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что четверг и пятница, 9 и 10 апреля, станут самыми холодными и снежными днями следующей недели в столице. Из-за порывов ветра до 15 метров в секунду и снега по ощущениям температура будет достигать 5-8 градусов мороза.