Москвичам пообещали мокрый снег

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:08, 6 апреля 2026

Гидрометцентр: В Москве ночью ожидается мокрый снег
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Облачная погода, дождь и до плюс 11 градусов Цельсия ожидаются в столичном регионе в понедельник, 6 апреля. Однако днем на вторник, 7 апреля, в столице пройдет мокрый снег, сообщает Гидрометцентр России.

Осадки будут небольшими, местами умеренными. Температура в дневное время будет варьироваться от плюс 9 до плюс 11 градусов. Ветер будет со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

В ночь на вторник, 7 апреля, похолодает до плюс 1-3 градусов Цельсия. Ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. По области местами будет гололедица.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что четверг и пятница, 9 и 10 апреля, станут самыми холодными и снежными днями следующей недели в столице. Из-за порывов ветра до 15 метров в секунду и снега по ощущениям температура будет достигать 5-8 градусов мороза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok