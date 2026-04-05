10:18, 5 апреля 2026

Москвичей предупредили о метели в апреле

Майя Назарова

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о метели на следующей неделе. Его комментарий приводит РИА Новости.

По данным специалиста, четверг и пятница, 9 и 10 апреля, станут самыми холодными и снежными днями следующей недели в столице. Из-за порывов ветра до 15 метров в секунду и метели по ощущениям температура будет достигать 5-8 градусов мороза.

Синоптик отметил, что в ночь на пятницу местами возможен ледяной дождь. Зона заморозков и снегопадов распространится до Черноземья.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что солнце в Москве в марте светило рекордные 223 часа.

31 марта воздух в городе прогрелся до небывалых 17,5 градуса. Прежний рекорд держался почти двадцать лет: в конце марта 2007-го этот показатель составил 17,2 градуса.

