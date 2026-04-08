21:17, 8 апреля 2026Мир

Премьер Израиля заявил об оставшихся целях в Иране

Нетаньяху заявил, что у Израиля еще остались цели в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телеобращения к нации заявил, что у его страны еще остались цели в Иране, а объявленное США перемирие является «остановкой в пути». Его слова приводит ТАСС.

«У нас еще много целей, которые мы должны достичь, и мы достигнем их либо путем соглашения, либо путем возобновления боевых действий», — отметил политик.

По словам Нетаньяху, Израиль готов вернуться к боевым действиям в любой момент, когда это будет необходимо. Он подчеркнул, что сейчас не наступил конец кампании, это временная остановка на пути к достижению целей.

Ранее стало известно, что Иран сядет за стол переговоров с США в Исламабаде только при условии полного прекращения атак по Ливану.

