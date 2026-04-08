Иран поставил ультиматум США

20:29, 8 апреля 2026

WSJ: Иран пойдет на переговоры с США при условии прекращения атак по Ливану
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Иран сядет за стол переговоров с США в Исламабаде только при условии полного прекращения атак по Ливану. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Иран заявил посредникам, что его участие в переговорах с официальными лицами США в Исламабаде возможно только при условии прекращения огня в Ливане», — сообщает издание.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом заявил, что США и Израиль должны полностью прекратить атаки, поскольку их действия отражаются на безопасности судоходства в Ормузском проливе.

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела самую масштабную атаку по территории всего Ливана.

Иранский источник агентства Tasnim сообщил, что Иран готов применить силу, если США «не в состоянии сдержать своего агрессивного пса на Ближнем Востоке», имея в виду Израиль.

