Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:12, 8 апреля 2026

Иран выступил с требованием к США и Израилю

Пезешкиан: Атаки США и Израиля отражаются на безопасности Ормузского пролива
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США и Израиль должны полностью прекратить атаки, поскольку их действия отражаются на безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает РИА Новости.

«Небезопасная обстановка в Ормузском проливе и Персидском заливе является прямым следствием военной агрессии США и Израиля. Обеспечение безопасности этого жизненно важного морского пути зависит от полного прекращения атак», — подчеркнул он.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела самую масштабную атаку по территории всего Ливана. В ответ на это Иран начал рассматривать возможность новой операции против Израиля, обвиняя израильскую сторону в нарушении временного перемирия. Помимо этого, Тегеран остановил проход судов через Ормузский пролив.

Иранский источник агентства Tasnim указал, что Исламская Республика готова применить силу, если США «не в состоянии сдержать своего агрессивного пса на Ближнем Востоке», имея в виду Израиль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok