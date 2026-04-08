Иран выступил с требованием к США и Израилю

Пезешкиан: Атаки США и Израиля отражаются на безопасности Ормузского пролива

США и Израиль должны полностью прекратить атаки, поскольку их действия отражаются на безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает РИА Новости.

«Небезопасная обстановка в Ормузском проливе и Персидском заливе является прямым следствием военной агрессии США и Израиля. Обеспечение безопасности этого жизненно важного морского пути зависит от полного прекращения атак», — подчеркнул он.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела самую масштабную атаку по территории всего Ливана. В ответ на это Иран начал рассматривать возможность новой операции против Израиля, обвиняя израильскую сторону в нарушении временного перемирия. Помимо этого, Тегеран остановил проход судов через Ормузский пролив.

Иранский источник агентства Tasnim указал, что Исламская Республика готова применить силу, если США «не в состоянии сдержать своего агрессивного пса на Ближнем Востоке», имея в виду Израиль.