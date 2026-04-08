Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:56, 8 апреля 2026

Действия Израиля описали словами «США не могут сдержать своего агрессивного пса»

Tasnim: Иран может выйти из соглашения, если Израиль продолжит атаковать Ливан
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Иран рассматривает возможность выхода из мирного соглашения, если Израиль продолжит атаковать Ливан. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источник.

«Иран выйдет из соглашения, если Израиль продолжит нарушать перемирие, продолжая атаки на Ливан (...). Если США не могут сдержать своего агрессивного пса в регионе, Иран исключительным образом поможет им в этом! В том числе силой», — отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что иранские Вооруженные силы определяют возможные цели для ответа на недавнюю атаку Израиля на Ливан.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по всему Ливану. Отмечается, что крупномасштабная атака основана на точных разведданных и тщательно планировалась в течение нескольких недель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok