Действия Израиля описали словами «США не могут сдержать своего агрессивного пса»

Tasnim: Иран может выйти из соглашения, если Израиль продолжит атаковать Ливан

Иран рассматривает возможность выхода из мирного соглашения, если Израиль продолжит атаковать Ливан. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источник.

«Иран выйдет из соглашения, если Израиль продолжит нарушать перемирие, продолжая атаки на Ливан (...). Если США не могут сдержать своего агрессивного пса в регионе, Иран исключительным образом поможет им в этом! В том числе силой», — отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что иранские Вооруженные силы определяют возможные цели для ответа на недавнюю атаку Израиля на Ливан.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по всему Ливану. Отмечается, что крупномасштабная атака основана на точных разведданных и тщательно планировалась в течение нескольких недель.