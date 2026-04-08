17:18, 8 апреля 2026Мир

Иран задумал новую операцию против Израиля

Fars: Иран допускает проведение операции против Израиля из-за атаки на Ливан
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Florion Goga / Reuters

Иран допускает возможность начала операции против Израиля из-за атаки на Ливан. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

«После нарушения временного перемирия армией Израиля в отношении Ливана и движения исламского сопротивления этой страны Иран изучает проведение операции по сдерживанию в отношении военных позиций Израиля», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по всему Ливану. Сообщается, что удары были совершены по объектам «Хезболлы» в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана. Операция основывалась на разведданных и тщательно планировалась в течение нескольких недель. В ЦАХАЛ также подчеркнули, что большая часть пораженной инфраструктуры находилась среди гражданского населения.

    Последние новости

    Иран остановил проход судов через Ормузский пролив

    Задержанный полицейскими мужчина проглотил наркотики и не выжил

    Действия Израиля описали словами «США не могут сдержать своего агрессивного пса»

    Суд решил судьбу имущества «золотой судьи» Хахалевой

    В МИД России ответили на протест Баку по Карабаху

    Застрелившего родителей беглого россиянина нашли в машине

    Роль Китая в прекращении огня на Ближнем Востоке раскрыли

    Уехавший из России в США блогер поироинизировал над Галкиным

    Внушение ненависти к СВО обернулось для россиянина реальным сроком

    Москвичам рассказали о погоде на Пасху

    Все новости
