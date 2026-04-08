05:30, 8 апреля 2026

Россиянка описала Шри-Ланку фразой «нервов не хватит, чтобы пользоваться интернетом»

Алина Черненко

Фото: Marius Dobilas / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова впервые побывала на Шри-Ланке и рассказала об удививших ее вещах. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации обратила внимание на пустые пляжи в пик туристического сезона — в феврале. По ее словам, особенно заметно это было в курортных городах Бентота и Берувела. В Унаватуне людей чуть больше, но все же не так много, как она себе представляла перед поездкой.

Вторая местная особенность, поразившая россиянку, — плохой интернет. «Мы в России так избалованы высокоскоростным интернетом, что на Шри-Ланке никаких нервов не хватит, чтобы им активно пользоваться. Да, в некоторых отелях была нормальная скорость. Но все равно не такая, как мне бы того хотелось», — пояснила она.

Кроме того, блогерша пожаловалась, что в этой стране Азии готовят ужасный кофе. Даже в пятизвездочных отелях ей предлагали «воду с кофейным ароматом», а кофемашин в открытом доступе не было.

Приятно удивили путешественницу цены на фрукты. «Невероятную экзотику продают всего по 50-100 рублей за килограмм. Например, я давно хотела попробовать сметанное яблоко. Большой плод (размером примерно с четыре обычных яблока) обошелся всего в 70 рублей!» — порадовалась она.

Кроме того, автор не ожидала, что местные жители так хорошо говорят на русском языке. «Им удаются даже сложные шипящие звуки!» — восхитилась Коновалова.

Ранее другая россиянка побывала на Шри-Ланке и была разочарована поведением отдыхающих там соотечественников. Она назвала их «шумным пьяным молодым хамлом».

