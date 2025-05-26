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05:39, 26 мая 2025Путешествия

Россиянка описала отдыхающих на Шри-Ланке туристов фразой «пьяное молодое хамло»

Алина Черненко

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Российская туристка побывала на Шри-Ланке и была разочарована поведением местных жителей и отдыхающих там соотечественников. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания с ником noidor606, которая жила на курорте Унаватуна, призналась, что ланкийцы не отличаются доброжелательностью, постоянно пытаются обмануть на деньги и смотрят на туристов как на ходячий кошелек.

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«И вишенка на торте — контингент туристов. В основном это шумное пьяное молодое хамло из России, которое приехало сюда только для того, чтобы напиться и орать. Никакого спокойствия и тишины!» — такими фразами описала свой опыт автор отзыва.

Россиянка сделала вывод, что Шри-Ланка — вовсе не место для релакса и умиротворения. «На любой улице, в любом отеле 24/7 из колонок льется отвратительная русская попса и рэп, от которого просто тошнит. И все это на полную громкость!» — возмутилась она.

Ранее другая россиянка побывала с мужем на Шри-Ланке и описала страну фразой «ощущение, что ты в Анапе». По ее словам, там нет стильных людей с красивыми телами, а есть лишь обычные семьи на отдыхе.

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