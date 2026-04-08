Трамп допустил возобновление боевых действий против Ирана

Трамп заявил о готовности возобновить боевые действия против Ирана

Президент Дональд Трамп заявил о готовности возобновить боевые действия против Ирана, если США не смогут согласовать устраивающую Вашингтон сделку. Соответствующий комментарий он сделал в беседе с корреспондентом Sky News Марком Стоуном.

«Если она (сделка — прим. «Ленты.ру») не будет хорошей, мы вернемся [к боевым действиям] очень легко», — сказал Трамп, комментируя выдвинутые Тегераном условия, которые должны лечь в основу долгосрочных договоренностей.

Во время разговора с главой Белого дома журналист предположил, что США не согласятся на требования Ирана. «Вы не знаете, в чем их суть, а я знаю», — ответил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что многие пункты иранского предложения являются «очень хорошими» и большинство из них были «полностью согласованы».

Ранее Дональд Трамп заявил, что согласился с предложенными Ираном десятью условиями, которые могут стать основой для переговоров. Перемирие будет продолжаться две недели.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.