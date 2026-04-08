Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:08, 8 апреля 2026

Уехавшая из России в США блогерша раскрыла неожиданный факт об Америке

Блогерша Чистякова: Американки не переживают из-за выкидыша на раннем сроке
Маргарита Щигарева
Фото: OLEKSANDR MALIEV / Shutterstock / Fotodom  

Уехавшая в США российская блогерша, жена комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Полина Чистякова раскрыла неожиданный факт об Америке. В видео, опубликованном на YouTube, она заявила, что у американок принято не переживать из-за выкидышей на раннем сроке беременности.

Чистякова отметила, что, по статистике, потеря беременности на сроке до 12 недель не считается аномалией. «Интересный факт, в Америке вообще относятся к этому гораздо проще, и они даже не пытаются, насколько я изучила вопрос, сохранить беременность на ранних сроках», — добавила она.

По ее словам, в США принято считать, что выкидыши на ранних сроках происходят в том случае, когда организм решает избавиться от нежизнеспособного плода. Блогерша добавила, что в России к беременности на ранних сроках относятся иначе и медики в любом случае будут стараться сохранить ее.

Ранее стало известно, что Чистякова и Поперечный впервые станут родителями. Блогерша опубликовала видео, в котором показала положительный тест на беременность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok