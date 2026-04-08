В России описали исход конфликта на Ближнем Востоке цитатой французского философа

Сенатор Косачев: Операция США против Ирана войдет в раздел американских неудач

Операция США против Ирана войдет в раздел американских неудач. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.

Сенатор описал исход конфликта на Ближнем Востоке цитатой французского философа Мишеля де Монтеня: «Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого». «Лучше, чем Мишель де Монтень почти полтысячелетия назад, об исходе почти полуторамесячного противостояния вокруг Ирана и не скажешь», — обозначил Косачев, добавив, что эта формула применима только к одной стороне конфликта — США.

«Самохвалебные реляции из Вашингтона льются рекой, но если эта эпопея и войдет в историю американских "освободительных" походов, то скорее в раздел неудач, нежели чем побед», — подчеркнул сенатор.

Косачев обратил внимание на то, что другая сторона конфликта — Иран — на данном этапе желаемого достигла, защитив территорию, суверенитет и национальное достоинство.

Сенатор также указал на мнение еще одной стороны конфликта — Израиля — страны, которая готова соблюдать двухнедельное перемирие, несмотря на то, что это может укрепить позиции Ирана со всеми вытекающими последствиями.

Косачев также добавил, что о перспективах американо-иранских переговоров в Пакистане в ближайшие две недели говорить рано, пояснив, что все будет зависеть от того, согласится ли Иран «в порядке жеста доброй воли» на возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе, или же нет.

Наиболее вероятным исходом событий он назвал промежуточный вариант, при котором Иран согласится на возобновление судоходства по цене за два миллиона долларов с судна. «Это вряд ли усилит шансы для американо-израильской военной операции против Ирана войти в историю в разделе "наши великие победы"», — заключил он.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. При этом в Тегеране утверждают, что Вашингтон был вынужден принять их условия — от снятия санкций до сохранения ядерной программы.