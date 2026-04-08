Культура
15:52, 8 апреля 2026Культура

Волочкову разгневало падение популярности имени Настя

Анастасия Волочкова разозлилась из-за падения популярности имени Настя
Ольга Коровина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала сообщения о падении популярности имени Настя в России. Ее слова передает «Абзац».

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что имена Настя и Никита возглавили рейтинг самых ненавистных и утратили популярность среди россиян. Волочкова предположила, что распространять эту информацию могут «недалекие и безнравственные люди».

«Есть же люди-дебилы! В основном, может быть, это пишут какие-то Мани, Тани, которые хотели бы быть Анастасией, греческим именем, которое означает "воскресшая"», — заявила артистка.

Балерина подчеркнула, что человек с любым именем может стать как выдающейся личностью, так и моральным уродом. Она также напомнила, что вписала свое имя в историю страны и очень этим гордится.

Ранее Волочкова резко ответила психиатру-наркологу Василию Шурову, заявившему, что она может не дожить до 60 лет из-за алкогольной зависимости. Танцовщица предположила, что у специалиста не все в порядке с психикой, и отметила, что он ни разу не сел на шпагат.

    Последние новости

    Зеленский на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке сделал России предложение. Что ответили в Москве?

    Названы стремительно разрушающие пломбы продукты

    Раскрыта глобальная опасность засухи для здоровья людей

    Пентагон сделал заявление о возможной смене власти в Иране

    Шеф Пентагона пригрозил Ирану силовым изъятием урана

    Бывшую возлюбленную российского миллиардера заподозрили в помолвке с молодым избранником

    Телеведущего госпитализировали после жуткого ДТП

    Таксист из Мурманской области стал звездой соцсетей после одной поездки

    Депутаты призвали проверить цены на авиабилеты в России

    Казахстан начнет расследование падений БПЛА

