95-летняя офтальмолог из России рассказала о принципах долголетия

Офтальмолог Боткинского центра доктор Алевтина Бровкина, продолжающая консультировать пациентов в 95 лет, рассказала о своих принципах долголетия. Российского врача цитирует aif.ru.

Бровкина отметила, что у нее нет никаких особых секретов долголетия. Врач рассказала, что она не соблюдает никаких диет, равнодушно относится к физкультуре, но старается правильно питаться. При этом она ложится спать в 21:30 и встает в пять утра. Она также отметила, что никогда не пила и не курила.

«Но если без шуток, то, пожалуй, секрет в том, что я очень люблю свою работу, коллектив, учеников. Мне интересно жить», — отметила Бровкина. Врач также добавила, что женщина всегда должна оставаться женщиной, поэтому ей в любом возрасте необходимы маникюр, макияж, прическа и красивая одежда.

Ранее врач Диего Суарес заявил, что если внести всего несколько изменений в рацион, то можно дожить до 100 лет. Ради долголетия Суарес призвал выкинуть из дома, в частности, переработанное мясо.