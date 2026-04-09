Дан мрачный прогноз по срокам восстановления поставок газа с Ближнего Востока

IGU: Восстановление работы поврежденных СПГ-заводов может растянуться на годы

Полноценное восстановление поставок сжиженного природного газа (СПГ) с Ближнего Востока может занять продолжительный период времени. Такой прогноз дал генеральный секретарь Международного газового союза (International Gas Union, IGU) Менелаос Идреос, его слова приводит Reuters.

Сроки восстановления экспорта с некоторых поврежденных региональных заводов, по его оценке, могут растянуться на годы. Еще одним негативным последствием войны в Иране стала подпорченная репутация крупных игроков, таких как Катар. На протяжении последних 30 лет эта страна считалась надежным поставщиком СПГ на глобальный энергорынок. Однако ракетные удары Ирана по энергетической инфраструктуре этой страны подставили под сомнение эту роль, пояснил Идреос.

Ремонт поврежденных объектов на предприятии в городе Рас-Лаффан — не единственная издержка, с которой столкнется Катар, полагает он. Риски ракетных ударов привели к удорожанию страховки судов, а экипажи танкеров вряд ли решатся полностью загружать резервуары СПГ. В этот список также следует включить и репутационные потери, констатировал глава отраслевой организации.

Ранее мрачный прогноз по срокам восстановления поставок энергоресурсов с Ближнего Востока дал руководитель Международного энергетической агентства (МЭА) Фатих Бироль. Согласно его ожиданиям, этот процесс займет как минимум полгода. При этом для некоторых энергетических объектов региона, которые подверглись ракетным ударам и атакам беспилотников, сроки возвращения к нормальному функционированию могут оказаться гораздо больше, заключил он.