Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:32, 9 апреля 2026Экономика

Дан мрачный прогноз по срокам восстановления поставок газа с Ближнего Востока

IGU: Восстановление работы поврежденных СПГ-заводов может растянуться на годы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Полноценное восстановление поставок сжиженного природного газа (СПГ) с Ближнего Востока может занять продолжительный период времени. Такой прогноз дал генеральный секретарь Международного газового союза (International Gas Union, IGU) Менелаос Идреос, его слова приводит Reuters.

Сроки восстановления экспорта с некоторых поврежденных региональных заводов, по его оценке, могут растянуться на годы. Еще одним негативным последствием войны в Иране стала подпорченная репутация крупных игроков, таких как Катар. На протяжении последних 30 лет эта страна считалась надежным поставщиком СПГ на глобальный энергорынок. Однако ракетные удары Ирана по энергетической инфраструктуре этой страны подставили под сомнение эту роль, пояснил Идреос.

Ремонт поврежденных объектов на предприятии в городе Рас-Лаффан — не единственная издержка, с которой столкнется Катар, полагает он. Риски ракетных ударов привели к удорожанию страховки судов, а экипажи танкеров вряд ли решатся полностью загружать резервуары СПГ. В этот список также следует включить и репутационные потери, констатировал глава отраслевой организации.

Ранее мрачный прогноз по срокам восстановления поставок энергоресурсов с Ближнего Востока дал руководитель Международного энергетической агентства (МЭА) Фатих Бироль. Согласно его ожиданиям, этот процесс займет как минимум полгода. При этом для некоторых энергетических объектов региона, которые подверглись ракетным ударам и атакам беспилотников, сроки возвращения к нормальному функционированию могут оказаться гораздо больше, заключил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok