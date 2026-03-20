Дан прогноз по срокам восстановления поставок энергоресурсов с Ближнего Востока

МЭА: Восстановление вывоза нефти и СПГ с Ближнего Востока займет минимум полгода

На полноценное восстановление поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) с Ближнего Востока уйдет как минимум полгода, возможно, эти сроки затянутся еще в большей степени. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, его слова приводит Financial Times.

При этом для некоторых энергетических объектов региона, которые подверглись ракетным ударам и атакам беспилотников, сроки возвращения к нормальному функционированию могут оказаться гораздо больше. На этом фоне рассчитывать на скорое восстановление поставок нефти и СПГ из региона, охваченного войной, не приходится, констатировал Бироль.

Войну против Ирана, которую начали США и Израиль, глава МЭА назвал «величайшей глобальной угрозой энергетической безопасности в истории». Ормузский пролив, который до недавнего времени обеспечивал треть глобальной торговли нефтью, в настоящее время оказался фактически парализован. Регулярные же ракетные обстрелы энергообъектов еще в большей степени усугубляют ситуацию. Нормализация ситуации займет продолжительный период времени, заключил Бироль.

Гораздо большую угрозу для глобальной экономики, полагают эксперты, представляют собой не масштабные перебои с поставками ближневосточной нефти, а приостановка добычи газа в Катаре. На долю этой страны приходится порядка 20 процентов мировых поставок СПГ. Если страны Персидского залива еще в состоянии компенсировать негативный эффект от блокировки Ираном Ормузского пролива и могут перенаправить в ежедневном режиме как минимум семь миллионов баррелей по трубопроводам, то у Катара обходного пути нет.

Спотовые цены на этот вид топлива с начала марта выросли почти вдвое. Если война на Ближнем Востоке затянется, а Катар продолжит подвергаться воздушным атакам со стороны Ирана, предупреждают эксперты, дефицит СПГ на глобальном энергорынке усилится, что приведет еще к более стремительному увеличению стоимости. Это повлечет за собой удорожание удобрений (аммиака и карбамида), что в конечном счете приведет к росту цен на ряд продуктов питания, резюмировал главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро.