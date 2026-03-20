Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:12, 20 марта 2026

Дан прогноз по срокам восстановления поставок энергоресурсов с Ближнего Востока

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ian Forsyth / Getty Images

На полноценное восстановление поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) с Ближнего Востока уйдет как минимум полгода, возможно, эти сроки затянутся еще в большей степени. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, его слова приводит Financial Times.

При этом для некоторых энергетических объектов региона, которые подверглись ракетным ударам и атакам беспилотников, сроки возвращения к нормальному функционированию могут оказаться гораздо больше. На этом фоне рассчитывать на скорое восстановление поставок нефти и СПГ из региона, охваченного войной, не приходится, констатировал Бироль.

Войну против Ирана, которую начали США и Израиль, глава МЭА назвал «величайшей глобальной угрозой энергетической безопасности в истории». Ормузский пролив, который до недавнего времени обеспечивал треть глобальной торговли нефтью, в настоящее время оказался фактически парализован. Регулярные же ракетные обстрелы энергообъектов еще в большей степени усугубляют ситуацию. Нормализация ситуации займет продолжительный период времени, заключил Бироль.

Материалы по теме:
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

Гораздо большую угрозу для глобальной экономики, полагают эксперты, представляют собой не масштабные перебои с поставками ближневосточной нефти, а приостановка добычи газа в Катаре. На долю этой страны приходится порядка 20 процентов мировых поставок СПГ. Если страны Персидского залива еще в состоянии компенсировать негативный эффект от блокировки Ираном Ормузского пролива и могут перенаправить в ежедневном режиме как минимум семь миллионов баррелей по трубопроводам, то у Катара обходного пути нет.

Спотовые цены на этот вид топлива с начала марта выросли почти вдвое. Если война на Ближнем Востоке затянется, а Катар продолжит подвергаться воздушным атакам со стороны Ирана, предупреждают эксперты, дефицит СПГ на глобальном энергорынке усилится, что приведет еще к более стремительному увеличению стоимости. Это повлечет за собой удорожание удобрений (аммиака и карбамида), что в конечном счете приведет к росту цен на ряд продуктов питания, резюмировал главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер легендарный актер Чак Норрис

    Президента Паралимпийского комитета России переизбрали

    Появилось видео с места крушения самолета под Москвой

    Пилот несколько раз потерял сознание перед посадкой самолета со 166 пассажирами

    Трамп разозлился на НАТО

    В российском городе отменили концерт комика Щербакова

    Раскрыта судьба поставившего ружья «Выжигатель» генерала Росгвардии

    Возвращение в Россию участницы аферы на миллиард рублей попало на видео

    Зеленский захотел доступ к мессенджеру MAX

    Бросивший российский завод автоконцерн зарегистрировал в стране товарный знак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok