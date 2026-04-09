Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
15:55, 9 апреля 2026Авто

Катание полуголых девушек на капоте иномарки обернулось суровым наказанием

Марина Аверкина

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Провокационная выходка трех жителей Уфы закончилась привлечением к административной ответственности для каждого, сообщает портал i-gazeta.com. Накануне в соцсетях разлетелось видео, на котором водитель катал двух полуголых девушек на капоте своего Mitsubishi Lancer. Опасный заезд происходил в темное время суток на набережной реки Белой.

Сотрудники Госавтоинспекции не прошли мимо ролика и установили личности всех участников инцидента. Все они были задержаны.

Глава ГАИ Республики Башкортостан Владимир Севастьянов сообщил, что 22-летний автомобилист грубо нарушил правила дорожного движения. На него составили административные протоколы по статье 12.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение правил применения ремней безопасности») и по части первой статьи 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»).

Досталось и экстравагантным девушкам, которым оказалось 18 и 20 лет. Их привлекли к ответственности по части первой статьи 12.29 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения пешеходом или пассажиром»).

Ранее стало известно, что торжество по случаю шестилетия сына обернулось для семьи из Чебоксар разбирательством с сотрудниками Госавтоинспекции. Поводом стало размещенное в интернете видео, на котором именинник, еле достающий до руля, управляет отцовским BMW X1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok