Катание полуголых девушек на капоте иномарки обернулось суровым наказанием

Водитель из Уфы покатал полуголых девушек на капоте и был с ними оштрафован

Провокационная выходка трех жителей Уфы закончилась привлечением к административной ответственности для каждого, сообщает портал i-gazeta.com. Накануне в соцсетях разлетелось видео, на котором водитель катал двух полуголых девушек на капоте своего Mitsubishi Lancer. Опасный заезд происходил в темное время суток на набережной реки Белой.

Сотрудники Госавтоинспекции не прошли мимо ролика и установили личности всех участников инцидента. Все они были задержаны.

Глава ГАИ Республики Башкортостан Владимир Севастьянов сообщил, что 22-летний автомобилист грубо нарушил правила дорожного движения. На него составили административные протоколы по статье 12.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение правил применения ремней безопасности») и по части первой статьи 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»).

Досталось и экстравагантным девушкам, которым оказалось 18 и 20 лет. Их привлекли к ответственности по части первой статьи 12.29 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения пешеходом или пассажиром»).

Ранее стало известно, что торжество по случаю шестилетия сына обернулось для семьи из Чебоксар разбирательством с сотрудниками Госавтоинспекции. Поводом стало размещенное в интернете видео, на котором именинник, еле достающий до руля, управляет отцовским BMW X1.

