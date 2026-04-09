Раскрыто место проведения переговоров Израиля и Ливана

Axios: Израиль и Ливан проведут прямые переговоры в Вашингтоне

Израиль и Ливан на следующей неделе проведут прямые переговоры в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на источники сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в социальной сети X.

«Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что прямые переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе. Первая встреча состоится в Госдепартаменте в Вашингтоне», — говорится в публикации.

Израиль будет представлен послом в Вашингтоне Йехиэлем Лейтером, ливанскую сторону будет представлять посол в США Нада Хамаде-Моавад. В переговорах также примет участие посол США в Ливане Мишель Исса.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил кабмину начать прямые переговоры с Ливаном с целью разоружения шиитского движения «Хезболла» и установления мира между странами.