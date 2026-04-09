12:12, 9 апреля 2026

Россиянка перепутала газ с тормозом и зажала полицейского

Женщина-водитель получила 1,5 года ограничения, сбив полицейского в Петербурге
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении водителя каршеринга, которая наехала на инспектора ДПС во время оформления аварии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

ЧП произошло 25 октября 2025 года. Женщина ехала на арендованной машине Chery Tiggo 4 у Исаакиевской площади и врезалась в JAC. Полицейский, который прибыл для оформления дорожно-транспортного происшествия (ДТП), попросил участников аварии отъехать к тротуару. В это время водитель Chery перепутала педали газа и тормоза, сбила инспектора ДПС и зажала его между двумя авто. У инспектора была диагностирована травма тазовой области.

На суде женщина полностью признала вину. Ей назначили 1,5 года ограничения свободы и лишили водительских прав на 2,5 года.

Ранее в Приморском крае пострадал инспектор ДПС, пытавшийся догнать скутериста.

