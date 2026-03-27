09:48, 27 марта 2026

Инспектор ДПС погиб во время погони за скутеристом

В Приморье инспектор ДПС погиб во время погони за скутеристом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Инспектор ДПС погиб во время погони за мотоциклистом, который проехал на красный сигнал светофора и не остановился после требования полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, все произошло 26 марта на автодороге А-370 «Уссури». Двое инспекторов заметили водителя скутера Suzuki Skywave 250, который проехал на красный сигнал светофора, и начали его преследовать. Силовики с включенным мигалками и сиреной требовали от скутериста остановиться, но он продолжал движение. В ходе погони полицейская машина столкнулась с большегрузом Hino.

В результате аварии двое сотрудников получили травмы. Одного из них спасти не удалось, второй находится в реанимации.

Водителя мотоцикла задержали — им оказался 50-летний житель Владивостока. Он водит мототранспорт с 2008 года, а на его счету 93 штрафа за превышение скорости и неуплату их в срок. В отношении задержанного составлены четыре административны протокола и возбуждено уголовное дело по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть») УК РФ.

