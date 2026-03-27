Освободившийся из колонии Митволь пересел на метро

РИА: Отсидевший «до звонка» Митволь ездит на метро после ареста имущества

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь после освобождения из колонии ездит на метро. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам Митволя, его имущество арестовано из-за долга в 900 миллионов рублей. «У меня нет машины, ничего нет. Передвигаюсь на метро, никаких проблем нет. Я в студенческие годы тоже так каждый день делал», — добавил он.

14 сентября 2023 года Железнодорожный суд Красноярска признал экс-главу Росприроднадзора виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро и приговорил к 4,5 года лишения свободы. Все это время он добивался смягчения наказания, но получал отказ.

24 марта Митволь освободился из колонии в подмосковной Коломне по окончании срока. Ранее он пожаловался на посаженное в местах лишения свободы здоровье и потребовал пересмотра своего дела.

