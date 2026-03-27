08:49, 27 марта 2026Силовые структуры

Освободившийся из колонии Митволь пересел на метро

РИА: Отсидевший «до звонка» Митволь ездит на метро после ареста имущества
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь после освобождения из колонии ездит на метро. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам Митволя, его имущество арестовано из-за долга в 900 миллионов рублей. «У меня нет машины, ничего нет. Передвигаюсь на метро, никаких проблем нет. Я в студенческие годы тоже так каждый день делал», — добавил он.

14 сентября 2023 года Железнодорожный суд Красноярска признал экс-главу Росприроднадзора виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро и приговорил к 4,5 года лишения свободы. Все это время он добивался смягчения наказания, но получал отказ.

24 марта Митволь освободился из колонии в подмосковной Коломне по окончании срока. Ранее он пожаловался на посаженное в местах лишения свободы здоровье и потребовал пересмотра своего дела.

    Последние новости

    Из России собрались уйти больше десятка брендов. Среди них есть и российские

    Сеть украинских кол-центров накрыли в российском городе

    Поставки орехов из постсоветской страны в Россию взлетели

    Беспилотники «Рубикона» уничтожили батарею Patriot и попали на видео

    ОАЭ заявили о готовности применить флот в Ормузском проливе

    В США захотели ввести санкции против Венгрии из-за помощи Украине

    Инспектор ДПС погиб во время погони за скутеристом

    В Госдуме отказались сурово наказывать автоподставщиков

    В России начали готовиться к завозу мигрантов из Афганистана

    Бывший футболист выстрелил брату в пах

    Все новости
