Отсидевший «до звонка» Митволь потребовал пересмотра своего дела

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Отсидевший в колонии срок «до звонка» экс-чиновник Олег Митволь очень «подсадил здоровье». Об этом Daily Storm рассказал его адвокат Михаил Шолохов.

По его словам, Митволь жалуется на здоровье. «У него тоже возраст большой, поэтому состояние здоровья оставляет желать лучшего», — сказал юрист.

Бывший замглавы Росприроднадзора требует пересмотра своего уголовного дела о хищении при строительстве метро в Красноярске. Защита на прошлой неделе подала соответствующее ходатайство в Генпрокуратуру, уточняет РИА Новости.

Адвокат пояснил, что за время отбытия наказания в законную силу вступил другой приговор, делающий невозможным для Митволя совершить преступление, в котором он вынужден был признаться. В своем обращении к генпрокурору защита ходатайствует о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Митволь надеется, что ему удастся добиться справедливости.

Вместе с тем его адвокат указал, что экс-чиновника накопилось очень много бытовых вопросов, которые он намерен решить. Своими планами он не делится, но «человек с таким опытом и знаниями найдет себе применение в гражданской жизни».

Первым делом после выхода из колонии Митволь увиделся со своей 88-летней мамой.

14 сентября 2023 года Железнодорожный суд Красноярска признал его виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в городе. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Все эти годы Митволь добивался смягчения наказания, но получал отказ. 24 марта 2026 года Митволь вышел на свободу по окончании срока наказания.

Ранее сообщалось, что Митволь собирается жить в России.

