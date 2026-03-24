Освободившийся из колонии Митволь попал на видео за чашкой чая

Появилось первое видео с Олегом Митволем после освобождения из колонии

Появилось первое видео с Олегом Митволем после освобождения из колонии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На кадрах бывший заместитель главы Росприроднадзора пьет чай и общается на кухне с мамой.

14 сентября 2023 года Железнодорожный суд Красноярска признал экс-чиновника виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в городе. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Все эти годы Митволь добивался смягчения наказания, но получал отказы. 24 марта 2026 года Митволь вышел на свободу по окончании срока наказания.

