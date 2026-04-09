Шестеро беглецов из поезда в Чувашии оказались дезертирами

«Лента.ру»: Шесть сбежавших из поезда в Чувашии оказались контрактниками

Шестеро россиян азиатской внешности, о побеге которых из поезда в Чувашии сообщалось накануне, оказались российскими контрактниками. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как уточняет Telegram-канала Shot, все шестеро беглецов — заключенные, которые оформили контракты с Минобороны и отправились в зону специальной военной операции (СВО).

8 апреля ряд СМИ сообщил о том, что из вагона во время двухминутной остановки в населенном пункте Ибреси совершили побег шесть заключенных, обутых в тапочки. В тот же день Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла эту информацию.

Во ФСИН отметили, что побегов за прошедшие сутки не было. По словам источника «Ленты.ру», беглецы действительно не числились в системе ФСИН и не являются фигурантами уголовных дел из-за заключенных ими контрактов.