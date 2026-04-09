В США задались вопросом о причинах большого влияния Израиля на страну

Карлсон задался вопросом, почему Израиль имеет большое влияние на власти США

Американский журналист Такер Карлсон поинтересовался, почему США не могут взять под контроль Израиль, который втянул Вашингтон в войну с Ираном, хотя на деле является «марионеточным государством». Видео со своими размышлениями он опубликовал на странице в социальной сети X.

Он указал на то, что взятие Израиля под контроль в США обычно даже не рассматривается. Кроме того, Карлсон подчеркнул, что именно Тель-Авив настоял на вступлении Вашингтона в конфликт. «Война пошла неудачно. Теперь мы не можем выйти из этой войны из-за поведения той же самой страны — Израиля. Почему?», — задался вопросом журналист.

Карлсон добавил, что каждый американец имеет право знать, почему у Израиля есть такое большое влияние на власти США.

Ранее журналист назвал врагами США тех, кто выступает против прекращения огня с Ираном.