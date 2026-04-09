06:14, 9 апреля 2026Мир

В США задались вопросом о причинах большого влияния Израиля на страну

Карлсон задался вопросом, почему Израиль имеет большое влияние на власти США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Американский журналист Такер Карлсон поинтересовался, почему США не могут взять под контроль Израиль, который втянул Вашингтон в войну с Ираном, хотя на деле является «марионеточным государством». Видео со своими размышлениями он опубликовал на странице в социальной сети X.

Он указал на то, что взятие Израиля под контроль в США обычно даже не рассматривается. Кроме того, Карлсон подчеркнул, что именно Тель-Авив настоял на вступлении Вашингтона в конфликт. «Война пошла неудачно. Теперь мы не можем выйти из этой войны из-за поведения той же самой страны — Израиля. Почему?», — задался вопросом журналист.

Карлсон добавил, что каждый американец имеет право знать, почему у Израиля есть такое большое влияние на власти США.

Ранее журналист назвал врагами США тех, кто выступает против прекращения огня с Ираном.

