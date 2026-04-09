Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:37, 9 апреля 2026Мир

Карлсон рассказал о врагах США

Карлсон назвал врагами США тех, кто не хочет прекращения огня с Ираном
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Американский журналист Такер Карлсон считает, что все те, кто выступает против прекращения огня с Ираном, являются врагами США. Об этом он заявил в видеозаписи, опубликованной на странице в социальной сети X.

«Любой, кто выступает против прекращения огня, не является союзником США, а является противником американских интересов, возможно, даже врагом», — констатировал журналист.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что вице-президент Джей Ди Вэнс сыграл ключевую роль в вопросе прекращения огня между США и Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok