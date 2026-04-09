Карлсон рассказал о врагах США

Карлсон назвал врагами США тех, кто не хочет прекращения огня с Ираном

Американский журналист Такер Карлсон считает, что все те, кто выступает против прекращения огня с Ираном, являются врагами США. Об этом он заявил в видеозаписи, опубликованной на странице в социальной сети X.

«Любой, кто выступает против прекращения огня, не является союзником США, а является противником американских интересов, возможно, даже врагом», — констатировал журналист.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что вице-президент Джей Ди Вэнс сыграл ключевую роль в вопросе прекращения огня между США и Ираном.