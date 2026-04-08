23:26, 8 апреля 2026Мир

В США назвали ключевую фигуру в перемирии с Ираном

Марина Совина
Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, кто сыграл ключевую роль в вопросе прекращения огня между США и Ираном. Ее слова приводит РИА Новости.

Левитт назвала ключевую фигуру в перемирии с Ираном и заявила, что ей стал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Вице-президент Вэнс с самого начала играл очень значительную и ключевую роль. <...> Он участвовал во всех этих обсуждениях и, как я только что объявила, позже на этой неделе возглавит этот новый этап переговоров в Исламабаде», — подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала приоритеты Трампа в переговорах с Ираном. По ее словам, американский лидер не отступит в намерении получить уран из страны.

