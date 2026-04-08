Названы приоритеты Трампа в переговорах с Ираном

Левитт: Трамп не отступит от планов получить уран из Ирана

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт прокомментировала позицию президента США Дональда Трампа в вопросе переговоров с Ираном. Ее слова приводит РИА Новости.

Левитт назвала приоритеты Трампа в переговорах с Ираном и подчеркнула, что он не отступит в намерении получить уран из страны.

«Это находится на самом верху списка приоритетов президента и его переговорной группы по мере того, как они вступают в следующий раунд обсуждений. И, как я сказала во вступительном слове, это красная линия, от которой президент не намерен отступать, и он полон решимости добиться этого», — сказала она.

Представитель Белого дома выразила надежду, что намеченных целей получится добиться дипломатическими средствами.

Ранее Левитт сообщила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс станет главой американской делегации на переговорах с Ираном в Исламабаде. Известно, что встреча начнется в субботу утром по местному времени.