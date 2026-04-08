Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 8 апреля 2026Мир

Названы приоритеты Трампа в переговорах с Ираном

Левитт: Трамп не отступит от планов получить уран из Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт. Фото: Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт прокомментировала позицию президента США Дональда Трампа в вопросе переговоров с Ираном. Ее слова приводит РИА Новости.

Левитт назвала приоритеты Трампа в переговорах с Ираном и подчеркнула, что он не отступит в намерении получить уран из страны.

«Это находится на самом верху списка приоритетов президента и его переговорной группы по мере того, как они вступают в следующий раунд обсуждений. И, как я сказала во вступительном слове, это красная линия, от которой президент не намерен отступать, и он полон решимости добиться этого», — сказала она.

Представитель Белого дома выразила надежду, что намеченных целей получится добиться дипломатическими средствами.

Ранее Левитт сообщила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс станет главой американской делегации на переговорах с Ираном в Исламабаде. Известно, что встреча начнется в субботу утром по местному времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok