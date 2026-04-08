20:54, 8 апреля 2026Мир

Белый дом сделал заявление о переговорах с Ираном

Левитт: Вице-президент Вэнс станет главой делегации на переговорах с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс станет главой американской делегации на переговорах с Ираном в Исламабаде. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, трансляцию брифинга проводит официальный YouTube-канал американской администрации.

«Я могу сообщить, что президент [США Дональд Трамп] направляет в Исламабад свою переговорную группу во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпредставителем [Стивом] Уиткоффом и мистером [Джаредом] Кушнером для проведения переговоров в эти выходные (...). Они начнутся в субботу утром по местному времени», — указала представитель Белого дома.

По словам Левитт, Вэнс с самого начала играл «очень значимую и ключевую роль» в переговорном процессе с Ираном. Он подчеркнула, что он является «правой рукой американского лидера».

Ранее Трамп выразил сомнение, что Вэнс будет присутствовать на предстоящих переговорах с Ираном. По его словам, это «вопрос безопасности».

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

    Последние новости

    Иран поставил ультиматум США

    В Белом доме заявили о планах Трампа обсудить с Рютте возможный выход США из НАТО

    Крупнейший корейский производитель лапши быстрого приготовления придет в Россию

    Женщина заметила в земле нос и выкопала каменное лицо

    Россиян предупредили о последствиях злоупотребления безалкогольным пивом

    Смертью роженицы в российском регионе заинтересовались следователи

    Apple собралась переизобрести iPhone

    Российский блогер без ног начал подъем на самую высокую гору планеты

    Крупнейший нелегальный производитель спирта в России решил обанкротиться

    Российский регион накрыл паводок

    Все новости
