Выручка театра Кадышевой выросла в пять раз

Театр «Золотое Кольцо» принес народной артистке России Надежде Кадышевой 402 миллиона рублей выручки в 2025 году. Об этом пишет «Газета.Ru».

По данным источника, сумма в пять раз превысила показатели 2024 года. Отмечается, что чистая прибыль также выросла в несколько раз и составила 7,9 миллиона рублей. Показатели стали рекордными за всю историю существования театра.

В 2025 году Надежда Кадышева стала популярной среди молодежи после того, как в сети завирусился ее хит «Плывет веночек». Билеты на концерты ансамбля «Золотое кольцо» стали раскупать за месяцы до шоу. На фоне новой волны популярности артистка подняла гонорары и анонсировала стадионные выступления.

В декабре 2025-го Кадышева оказалась самой дорогой артисткой на новогодних корпоративах. Ее выступление обошлось организаторам в 50 миллионов рублей, сумма стала рекордной в сегменте. Уточнялось, что исполнительница соглашалась далеко не на все предложения.