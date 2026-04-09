Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:02, 9 апреля 2026

Выручка театра Кадышевой выросла в пять раз

Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Театр «Золотое Кольцо» принес народной артистке России Надежде Кадышевой 402 миллиона рублей выручки в 2025 году. Об этом пишет «Газета.Ru».

По данным источника, сумма в пять раз превысила показатели 2024 года. Отмечается, что чистая прибыль также выросла в несколько раз и составила 7,9 миллиона рублей. Показатели стали рекордными за всю историю существования театра.

В 2025 году Надежда Кадышева стала популярной среди молодежи после того, как в сети завирусился ее хит «Плывет веночек». Билеты на концерты ансамбля «Золотое кольцо» стали раскупать за месяцы до шоу. На фоне новой волны популярности артистка подняла гонорары и анонсировала стадионные выступления.

В декабре 2025-го Кадышева оказалась самой дорогой артисткой на новогодних корпоративах. Ее выступление обошлось организаторам в 50 миллионов рублей, сумма стала рекордной в сегменте. Уточнялось, что исполнительница соглашалась далеко не на все предложения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok