Белый дом попросил сотрудников воздержаться от ставок на войну в Иране

WSJ: Белый дом попросил сотрудников не делать ставки на войну в Иране

Белый дом попросил сотрудников воздержаться от использования служебного положения для ставок на фьючерсных рынках. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Письмо было направлено всем сотрудникам администрации 24 марта. За день до этого президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану. До его заявления на рынках была зафиксирована необычная активность — за две минуты до сообщения были совершены сделки с нефтяными фьючерсами на сумму более 760 миллионов долларов.

В Белом доме подтвердили подлинность письма. По словам представителя администрации Дэвиса Ингла, единственный интерес, которым руководствуется Трамп при принятии решений — это «наилучшие интересы американского народа».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал будущее цен на нефть. «Цены на нефтяные фьючерсы сравняются с ценами на физическую нефть в ближайшие одну-две недели», — написал он.