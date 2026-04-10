21:49, 10 апреля 2026

Испания заявила о готовности вступить в армию Европы «уже завтра»

Премьер-министр Санчес: Испания готова вступить в армию Европы «уже завтра»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Педро Санчес

Педро Санчес. Фото: Cesar Olmedo / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес на форуме European Pulse заявил, что страна готова внести вклад в создание единой армии Европы. Об этом сообщает Europa Press.

По мнению политика, единая армия — единственный способ для «средних держав» в Европейском союзе отстоять свои права. «Мы готовы двигаться в сторону создания единой армии Европы. Не через 10 лет, не через два года, а уже завтра», — заявил он.

Ранее бывший посол США в Варшаве Даниэль Фрид назвал Польшу ключевой страной, необходимой для обеспечения защиты европейского региона. Фрид отметил высокий уровень доверия к стране в США и уважение со стороны как демократов, так и республиканцев.

    Последние новости

    Журналист «Новой газеты» арестован в Москве из-за использования ботов для «пробива». Это первое подобное уголовное дело

    США «облажались» в одном важном для страны деле и признали это

    МИД России высказался о блокировке Ормузского пролива

    В Эстонии увидели военные риски при задержании российских танкеров

    Иранский кризис создал угрозу «полного краха» на Украине

    Российские военные точными ударами уничтожили пункт БПЛА ВСУ и показали это на видео

    Дмитриев призвал Зеленского сфокусироваться на мирных переговорах

    Испания заявила о готовности вступить в армию Европы «уже завтра»

    Мощный разгром техники и пехоты ВСУ в ДНР сняли на видео

    Главный тренер «Вашингтона» описал работу с Овечкиным одной фразой

    Все новости
