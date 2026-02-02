Реклама

В США назвали ключевую страну для защиты Европы

Бывший посол США в Польше Фрид: Защита Европы невозможна без Польши
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Бывший посол США в Варшаве Даниэль Фрид назвал Польшу ключевой страной, необходимой для обеспечения защиты европейского региона. Его слова передает Do Rzeczy.

«Практически всем известно, что защита Европы невозможна без Польши», — сказал американский дипломат.

При этом Фрид отметил высокий уровень доверия к стране в США и уважение со стороны как демократов, так и республиканцев. «Вас уважают как демократическую, процветающую, экономически успешную страну, которая вкладывает значительные средства в свою армию», — подчеркнул он.

Ранее журналист, социолог и политический аналитик Матеуш Маццини заявил, что страны Европы недовольны и разочарованы действиями Польши на международной арене. Это связано с тем, что Варшава требует от своих союзников серьезных обязательств по украинскому вопросу, хотя польские власти не смогли ничего сделать для Дании и Гренландии, кроме одной подписи под европейской декларацией в поддержку Дании.

