13:32, 27 января 2026

Лицемерие Польши разочаровало Европу

Маццини: Страны Европы разочарованы позицией Польши на международной арене
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Страны Европы недовольны и разочарованы действиями Польши на международной арене. Об этом со ссылкой на дипломатов заявил журналист, социолог и политический аналитик Матеуш Маццини в статье для Gazeta Wyborcza.

«Союзники все больше разочарованы и недовольны позицией Польши на международной арене. В Варшаву по дипломатическим каналам сейчас поступают резкие слова, особенно из скандинавских столиц», — говорится в материале.

По словам Маццини, несколько европейских дипломатов, с которыми он беседовал, прямо упрекнули Варшаву в лицемерии. Это связано с тем, что Польша требует от своих союзников серьезных обязательств по украинскому вопросу, хотя польские власти не смогли ничего сделать для Дании и Гренландии, кроме одной подписи под европейской декларацией в поддержку Дании.

«Польша не направила на остров даже символические войска, в то время как Эстония, в несколько раз меньшая по площади, чем Польша, заявила о своей готовности участвовать в миссии НАТО в Гренландии», — пишет аналитик.

21 января министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал нецелесообразным присутствие польских войск в Гренландии.

