Глава Минобороны Польши оценил необходимость размещения войск в Гренландии

Глава Минобороны Польши: Военное присутствие в Гренландии излишне

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что присутствие польских войск в Гренландии является нецелесообразным. Свою позицию он озвучил в эфире радиостанции RadioZet.

«Наше присутствие в Гренландии не нужно. Нужно решение вопроса политическим путем», — сказал глава оборонного ведомства. Он выразил уверенность, что ситуация будет урегулирована дипломатическими методами.

Ранее из-за реакции президента США Дональда Трампа в Европе задумались, не было ли решение об отправке войск в Гренландию поспешным. Изначально европейцы думали, что отправка военных продемонстрирует поддержку безопасности в Арктике, но американский лидер расценил ее как провокацию.