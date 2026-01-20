Реакция Трампа на войска в Гренландии заставила Европу усомниться в своих действиях

Из-за реакции президента США Дональда Трампа в Европе задумались, не было ли решение об отправке войск в Гренландию поспешным. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на европейских дипломатов.

«Спешка с отправкой войск, возможно, была не лучшей идеей с точки зрения сохранения спокойствия. Легко понять, как Трамп мог неправильно истолковать намерения», — приводит издание слова одного из дипломатов.

Изначально европейцы думали, что отправка военных продемонстрирует поддержку безопасности в Арктике, но американский лидер расценил ее как провокацию.

«Послание оказалось слишком завуалированным. Нашей целью было показать, что мы заботимся о безопасности в Арктике. Но мы опасались, что Трамп может воспринять это как попытку защититься от него», — заявил высокопоставленный дипломат.

17 января Дональд Трамп объявил о введении пошлин для ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в Европейский союз Великобританию и Норвегию.