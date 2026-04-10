Известный комик публично извинился перед Масляковыми

Комик Муртазаалиев извинился перед Масляковыми за слова о коррупции в КВН

Известный российский комик и бывший участник КВН Магомед Муртазаалиев публично извинился перед покойным главой телеигры Александром Масляковым и его семьей за слова о коррупции в проекте. Юморист высказался на эту тему в шоу «Алена, блин!», выпуск опубликован во «ВКонтакте».

По словам ведущей проекта Алены Жигаловой, Муртазаалиев в одном из подкастов утверждал, что для успеха в КВН командам приходилось вносить большие суммы. Комик подтвердил, что раньше действительно придерживался такого мнения.

«Я понял, что я был не прав. Мне искренне хочется принести извинения перед Александром Васильевичем покойным и перед его семьей», — обратился юморист к Масляковым. Он пояснил, что изменил свою точку зрения после разговора с бывшим капитаном своей команды в КВН, который подробно объяснил ему, на какие именно цели уходили деньги, которые команда тратила на подготовку к играм.

Муртазаалиев также заверил, что в действительности в «Клубе веселых и находчивых» нет коррупции. Кроме того, как счел комик, его мнение о взятках в проекте могло быть обусловлено личной обидой и переживаниями из-за того, что его команда «Сборная Дагестана» не победила в Высшей лиге КВН.

Комик сделал заявление о взятках в КВН в подкасте бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова. «Просто за то, что ты играешь игру, ты должен Маслякову-старшему выплачивать какую-то энную сумму. (...) Помимо этого, мы еще авторам раскидываем», — пожаловался на коррупцию Муртазаалиев.

Ранее юморист Андрей Шелков, выступающий в Comedy Club, заявил, что видел слезы Маслякова на сцене КВН. По словам комика, это произошло в финале Высшей лиги КВН в 2008 году.