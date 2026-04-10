Названа цена самой дешевой студии в популярном у россиян городе-курорте

Самая дешевая студия в таиландском городе-курорте Паттайя продается за 3,1 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступного объекта «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства недвижимости ГЖА.рф.

Речь идет о вторичной квартире площадью 28,5 «квадрата». Она располагается на десятом этаже жилого комплекса в районе Наклуа.

Отмечается, что студии являются самым доступным вариантом. Минимальный бюджет однушек составляет четыре миллиона рублей — за такую сумму можно купить объект площадью 35-40 квадратов в одном из туристических районов города. Двухкомнатная квартира в 34 квадрата обойдется не менее чем в 3,7 миллиона рублей, а трехкомнатная площадью 50 квадратов — в 6,2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, сколько стоит самая дешевая квартира в турецкой Алании, популярной среди российских покупателей. Такой объект обойдется примерно в 3,6 миллиона рублей.