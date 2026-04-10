13:54, 10 апреля 2026

Названо дешевое и натуральное средство для улучшения сна

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

Бананы могут помогать человеку уснуть. Благодаря высокому содержанию калия употребление этого фрукта снижает вероятность мышечных спазмов, которые могут мешать спать, пишет Пятый канал.

Кроме того, магний, входящий в состав бананов, способствует расслаблению нервной системы. Особенно хорош этот фрукт будет для людей старшего возраста. Его рекомендуется включить в рацион в качестве вечернего перекуса.

К тому же в банане содержатся витамин B6, клетчатка, калий, магний и витамин C, которые помогают справляться со стрессом, поддерживают иммунитет и могут даже влиять на улучшение внешнего вида — состояние кожи и общий тонус.

Ранее врач Андрей Тяжельников рассказал о пользе зеленых бананов. Они, утверждает медик, помогают стабилизировать уровень сахара в крови.

