Названо дешевое и натуральное средство для улучшения сна

Пятый канал: Съеденный вечером банан поможет уснуть

Бананы могут помогать человеку уснуть. Благодаря высокому содержанию калия употребление этого фрукта снижает вероятность мышечных спазмов, которые могут мешать спать, пишет Пятый канал.

Кроме того, магний, входящий в состав бананов, способствует расслаблению нервной системы. Особенно хорош этот фрукт будет для людей старшего возраста. Его рекомендуется включить в рацион в качестве вечернего перекуса.

К тому же в банане содержатся витамин B6, клетчатка, калий, магний и витамин C, которые помогают справляться со стрессом, поддерживают иммунитет и могут даже влиять на улучшение внешнего вида — состояние кожи и общий тонус.

Ранее врач Андрей Тяжельников рассказал о пользе зеленых бананов. Они, утверждает медик, помогают стабилизировать уровень сахара в крови.