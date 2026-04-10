09:08, 10 апреля 2026

Объявлено о масштабных разрушениях после удара ВСУ ракетами «Нептун» по России

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Несколько жилых домов оказались полностью разрушены после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами «Нептун» по Брянской области. О масштабных повреждениях объявил губернатор региона Александр Богомаз.

Как рассказал чиновник, несколько выпущенных по Брянской области ракет были сбиты средствами противовоздушной обороны, разрушения нанесли обломки снарядов. Фрагменты ракеты упали в районе села Юрасово в Карачевском районе, из-за чего четыре дома были уничтожены полностью, а еще 15 строений получили повреждения.

Кроме того, один человек был ранен. «К сожалению, мирная жительница получила ранения. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал в блоге чиновник.

