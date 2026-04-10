Популярная рэперша обманом снялась голой в церкви

Рэперша Tokischa обманом сняла откровенную фотосессию в церкви

Популярная доминиканская рэперша Токиша Альтаграсия Перальта Хуарес, выступающая под псевдонимом Tokischa, обманом сняла откровенную фотосессию в церкви. Об этом пишет The Sun.

30-летняя исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) несколько снимков со съемок своего нового музыкального клипа. На них она позировала с прикрытой руками голой грудью, стоя рядом с изображением Иисуса Христа.

По данным издания, кадры сделаны в римско-католической церкви Санта Мария дель Коро в Сан-Себастьяне, Испания. Представители епархии потребовали от продюсеров знаменитости удалить их. Кроме того, они рассматривают возможность подать в суд на рэпершу.

Поводом для возмущений стала не только откровенная фотосессия, но и обман со стороны продюсеров. Оказалось, что команда запросила разрешение снять короткую сцену для клипа, пообещав, что их деятельность не оскорбит чувства верующих. Ознакомившись с творчеством артистки, церковь отказала ей в съемках. Однако, как сообщает портал, знаменитость и ее команда решили обратиться к другим должностным лицам в епархии, не сообщая о первоначальном отказе.

