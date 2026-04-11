Стало известно о планах западной организации вывезти с Украины сотни человек

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:39, 11 апреля 2026

НПО Chemonics International разместила контракт на вывоз сотен человек с Украины
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yanosh Nemesh / Shutterstock / Fotodom  

Британское подразделение американской неправительственной организации (НПО) Chemonics International — Chemonics UK — собирается вывезти сотни человек с Украины. О планах западной организации стало известно РИА Новости.

Сообщается, что Chemonics UK 18 марта разместило контракт на предоставление экстренных транспортных услуг для возможной эвакуации сотрудников проекта компании в количестве от 150 до 350 человек. Маршруты проходят по Украине и ведут в Польшу, Молдавию, Словакию и Румынию.

В описании контракта говорится, что поставщик должен предложить «услуги по безопасной транспортировке сотрудников проекта, их иждивенцев и домашних животных». Срок выполнения услуг — с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий вывозить детей из прифронтовых регионов без разрешения родителей. Действие документа будет распространяться на регионы, где была объявлена обязательная эвакуация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok