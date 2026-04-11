Эпичное уничтожение квадроцикла ВСУ российским дроноводом сняли на видео

Опубликовано видео эпичного уничтожения квадроцикла ВСУ российским дроноводом

Эпичное уничтожение квадроцикла Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским дроноводом сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Медведь».

«В районе села Великая Рыбица (Сумская область) воздушная разведка вскрыла перемещение врага на квадроцикле», — говорится в материале.

Уточняется, что оператор разведывательного дрона отследил маршрут и обнаружил наблюдательный пункт украинской армии в лесном массиве.

Ранее группировка «Центр» разгромила технику и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Красноармейск, Димитров и в Днепропетровской области.