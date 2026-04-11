17:52, 11 апреля 2026Мир

Раскрыт неутешительный для Украины и стран НАТО прогноз

Дизен: Конфликт на Украине близится к завершению на фоне ослабления НАТО
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Конфликт на Украине близится к завершению на фоне ослабления НАТО. Неутешительный для Киева прогноз раскрыл профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью для YouTube-канала Марио Науфала.

«Мы, вероятнее всего, приближаемся к концу этого конфликта. И, безусловно, в ситуации, когда неудача НАТО станет очевидной, никто не хотел бы оказаться на месте Германии или Великобритании, поскольку именно они возглавляют список стран, которых Россия может посчитать ответственными и на которые может обрушиться ее месть», — сказал он.

По словам спикера, положение Вооруженных сил Украины постепенно ухудшалось в течение долгого времени, однако сейчас речь идет не только о нехватке живой силы, но и о проблемах с вооружением на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предрек Украине и Европе трудности после слов американского лидера Дональда Трампа о помощи Венгрии в случае победы на выборах партии премьер-министра страны Виктора Орбана.

